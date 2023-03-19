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Tayyip Talha Sanuç Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sebebiyle Milli Takım aday kadrosundan çıkardı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 21:42
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Tayyip Talha şoku

Tayyip Talha Sanuç Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişiklik yapıldı.

Beşiktaş'ta forma giyen millî futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un bugün gerçekleştirilen MR tetkikleri sonucunda, takımının İstanbulspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında sağ uyluk arka adalesinde sakatlık yaşadığı tespit edildi.

MR görüntülerinin A Millî Takım Doktorumuz Doç. Dr. Berkin Toker tarafından değerlendirilmesinin ardından, Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ile görüşen Tayyip'in aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

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