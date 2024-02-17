TBMM Adalet Komisyonu 8. Yargı Paketini 20 Şubat'ta görüşecek

Yüksel, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilindiğini ve dün TBMM Başkanlığına iletildiğini söyledi. Yüksel, teklifin hazırlanmasında Adalet Bakanlığı ve milletvekillerinin milletin beklenti ve duyarlılıklarını göz önünde bulundurduklarını, titiz bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Cüneyt Yüksel, şöyle devam etti: “TBMM Adalet Komisyonu olarak 20 Şubat Salı günü toplanıp yargı paketini ele alacağız. 8. Yargı Paketi, hak arama özgürlüğünün daha iyi korunması, adalet duygusunun pekiştirilmesi, yargısal işleyişin iyileştirilmesi bakımından önemli bir adımdır. Bu kanun teklifi, 42 madde halinde, 15 farklı kanun ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya iyileştirme getirmektedir. Bu kanun teklifinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teklif, Komisyonumuzda tamamlandıktan sonra Meclis Genel Kuruluna sevk edilecektir.”

8. YARGI PAKETİ NEDİR?

8. Yargı Paketi, Türkiye’de yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmayı amaçlayan bir kanun teklifidir. 8. Yargı Paketi, 42 madde halinde, 15 farklı kanun ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya iyileştirme getirmektedir. 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunulmuş ve Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanmıştır.

8. Yargı Paketi’nin bazı önemli maddeleri şunlardır:

• Denetimli serbestlik sürelerinin ceza ile orantılı hale getirilmesi. Buna göre, 2 yıl ceza alan bir kişi en az 5 ay cezaevinde kalacak, 3 yıllık denetimli serbestlik süresi de geçmeyecek.

• Temyiz sürelerinin standartlaştırılması. Buna göre, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kanun yollarına başvurulabilecek.

• Terörle Mücadele Kanunu’nun "terör örgütleri"ne ilişkin düzenlemesinin Türk Ceza Kanunu’na uyumlu hale getirilmesi.

• Türk Medeni Kanunu’nda kısıtlama kurumunun değiştirilmesi. Buna göre, ceza infaz kurumunda bulunma hali doğrudan kısıtlama nedeni olmaktan çıkarılacak.

• Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesi.

8. Yargı Paketi, yargı reformunun bir parçası olarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teklifin toplumun beklenti ve duyarlılıklarını göz önünde bulundurduklarını, titiz bir çalışma yaptıklarını ifade etmiştir. Teklifin Meclis Genel Kurulu’nda da görüşülmesi ve yasalaşması beklenmektedir.