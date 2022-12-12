TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile bir araya geldi   

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.
Volodin ve beraberindeki heyeti TBMM Resmi Konutu'nda karşılayan Meclis Başkan Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği verdi. (İHA)
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