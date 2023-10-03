TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, gruplarının 6 Temmuz'da kurulduğunu hatırlatarak, Meclis Başkanlığı'nın kendilerine hala oda tahsis etmediğini belirtip, eleştirisini dile getirdi. Söz konusu meselenin perşembe günü toplanacak Başkanlık Divanı toplantısında çözülmesi çağrısında bulunan Şahin, "Aksi takdirde, perşembe günü burada oturmayacağımızı, demokratik teamüller içerisinde net bir tavır koyacağımızı buradan kayıtlara geçmek istiyorum" dedi.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KASTEDEN TERÖR ÖRGÜTLERİ ÖZEL GÜNLERİ VE ÖZEL YERLERİ SEÇERLER

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, bu dönem de vatandaşların tüm sorunlarını Meclis gündemine taşıyacaklarını vurguladı. Dervişoğlu, Türk devletlerinin iş birliğinin her alanda güçlenebilmesi için Türkiye olarak atılacak olan her adıma destek vereceklerini aktardı. 1 Ekim tarihinde İçişleri Bakanlığı’na yönelik yapılan bombalı terör saldırısına ilişkin Dervişoğlu, "Türkiye'nin geleceğine kasteden terör örgütleri sansasyon yaratmak adına eylem yapmak üzere özel günleri ve özel yerleri seçerler. Hain örgütlerin emellerine hizmet etmesi muhtemel bir dilden azami ölçüde uzak durmak gerekmektedir. Ancak bu olayla ilgili tüm güvenlik zafiyetinin gözden geçirilerek alınması icap eden tedbirlerin güçlendirilmesi de vazgeçilmez bir mecburiyet olarak karşımızda duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de söz alarak, "1 Ekim Pazar günü, Gazi Meclisimizin açılacağı gün Meclisimize 100 metreden yakın bir mesafede bulunan İçişleri Bakanlığı kampüsü içerisindeki Emniyet Genel Müdürlüğü binasına yönelik olarak PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyor, hastanede tedavileri devam eden kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

YSP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, "Ağustos ayı içerisinde sadece 29 kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Ay ay katledilen kadınlardan her ay açıklanan bu vahşet tablosundan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen iktidar sorumludur" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: BU ARAÇ, PLAKA TANIMA SİSTEMİNE NASIL OLMUŞ DA YAKALANMAMIŞTIR?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da İçişleri Bakanlığı'na yönelik yapılan saldırıyı kınayarak, "Üzerinde konuşulması gereken başka şeyler var. Sözü edilen terör eylemini gerçekleştirenler 30 Eylül gecesi bir veteriner hekim arkadaşımızı, Veteriner Sağlık Teknisyeni Mikail Bozdoğan'ı katlederek aracına el koyuyorlar; kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şimdi, bu araç 30 Eylül gecesi gasbedildiğine göre plaka tanıtım sistemine bu aracın plakası girilmiş midir? Eğer girilmişse içerisinde 10 kilogram C-4, 3 tane el bombası, 1 tane roketatar, 2 tane tabanca, 2 tane de uzun namlulu silah olan bu araç Kayseri'den Ankara'ya kadar nasıl gelmiştir? 1 tane polis çevirme noktasında durdurulmamış mıdır? Plaka Tanıma Sistemine nasıl olmuş da yakalanmamıştır?" şeklinde sorularını yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 1 Ekim'de Meclisin ilk açıldığı gün, İçişleri Bakanlığı’na yönelik yapılan saldırıya ilişkin, "Maalesef acı bir olayla hepimiz güne başladık. Tabii ki bu terörü ve terör olayını gerçekleştiren tüm örgütleri lanetliyoruz. Dileğimiz ve temennimiz ülkemizin birlik ve bütünlüğü içerisinde, hep birlikte Gazi Meclisimizde büyük bir uyum içerisinde çalışarak bu terör ve terör örgütlerine, terör sevicilere hiçbir şekilde fırsat vermeden önümüze bakmak ve ülkemizin aydınlık geleceği için, Türkiye Yüzyılı için çalışmayı hedefliyoruz" dedi.

Genel Kurul'da DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın, "Atatürk ilke ve değerlerinden uzaklaşan CHP" şeklindeki sözleri CHP’lilerin tepkisine neden oldu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da Aksakal’a cevap verirken, "Ecevit'in kemiklerini sızlatanlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi.