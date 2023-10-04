TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' nedeniyle gündem dışı söz aldı. Durgut, hayvanlara merhametli davranmak ve haklarına saygı göstermenin insanlık için bir medeniyet göstergesi olduğunu söyledi. Hayvanların korunmasının sadece ahlaki bir sorumluluk değil; aynı zamanda ekolojik dengeyi sürdürmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için de hayati önem taşıyan bir konu olduğuna dikkat çeken Durgut, "Günümüzde ne yazık ki tüketim çılgınlığı ve israftan beslenen bir sistemin neticesi olarak ekolojik dengeleri hiçe sayan endüstriyel hayvancılık hızla yaygınlaşmaktadır. Hayvanları Koruma Kanunu'yla hayvanlara karşı şiddete asla müsamaha gösterilmeyeceğini ortaya koymuş olsak da son dönemlerde karşılaştığımız olaylar yaptırımların daha etkin uygulanması gerektiğini göstermektedir. Sokak hayvanlarının sürekli ve sağlıklı şartlarda kısırlaştırılması, sürecin kamu kurumları ve gönüllülerle iş birliği halinde yönetilmesi gerekmektedir" dedi.

'SÜREÇ, TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE BAŞLAMADI'

Gündem dışı konuşmaların ardından Grup Başkanvekilleri söz alarak açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, yeni anayasa ve TBMM İçtüzük değişikliği için partilere yapacağı ziyareti hatırlatarak, "Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisinden tarafsız bir şekilde bu süreci yönetmesini bekleriz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla sürece başlaması normal karşılanabilir, tabidir ama bir Meclis Başkanı'nın anayasa değişikliği ve İçtüzük görüşmelerine bir protokol sırasına uymayarak ya da kendi içerisinde belli bir mantığı olmadan, bir başka partinin sayın genel başkanıyla görüşmeye başlamış olması; kanaatimce bu sürece tarafsız bir şekilde başlamadığının bir işaretidir" diye konuştu.

YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne dikkat çekerek, "Hayvanlarla birlikte yaşam için, onların doğadaki yaşamlarını kolaylaştırmak için, zalimane muameleleri engellemek için parlamentonun da tetikte olması gerekiyor. Bu bilincin topluma sirayet etmesi için de çalışmalarını devam ettirmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP'Lİ BAŞARIR: EMEKLİYE VE MEMURA VERİLEN ZAMLAR ERİDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gazeteci Merdan Yanardağ'ın 101 gün sonra hakim karşısına çıktığını hatırlatarak, "30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin savcısı esas hakkındaki görüşünü, mütaalasını verdi ve tutukluluğun devamını istedi. Aslında böyle bir suçtan dolayı bir insanın, bir gazetecinin tutuklanması, hukukumuz adına utanç verici bir meseledir" diye konuştu.

Başarır ayrıca Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunuma dikkat çekerek, "Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezini unutturmak istiyor ama bu uygulamanın faturasını sokakta, pazarda insanlar, emekli, işçi, öğrenci ödüyor. Bakın, TÜİK bile enflasyonun yüzde 60'ın üzerine çıktığını söyledi. Emekliye ve memura verilen zamlar, şu anda eridi" dedi.

AK PARTİ'Lİ USTA: İSLAM DÜŞMANLIĞINI KINIYORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da bugün Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlatarak, "Can dostlarımızın yaşam alanlarının rahatlatılması ve onların da bizler gibi kendi ortamlarında yaşamaları için bugüne kadar yapılan hizmetlerin daha da ileri bir noktaya götürülmesi, sokakta hayvan kalmaması ve sokaktaki hayvanlarımızın sahiplendirilmesinin çok daha iyi bir çözüm olabileceğini düşündüğümü özellikle bugün de hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların başörtüsü takamayacağı noktasında bir karar yayımlandığını hatırlatan Usta, "Bu kadar artmış bir ırkçılık ve İslam düşmanlığı üzerinden 2023'ün dünyasında, özgürlüklerin ve demokrasinin ana kaynağı olduğunu iddia eden Fransa'da bu tip uygulamaların gerçekleşmiş olması ve bu tip yasakların hala gündeme gelmiş olması; maalesef tüm dünyanın gittiği kötü noktayı gösteren önemli bir tespittir diye düşünüyorum. Hem bu İslam düşmanlığını hem de bu yasakları kınadığımızı tekrar belirtiyorum. Umarım bu yasaktan vazgeçilir ve herkes istediği gibi, sporcuların hepsi kendi başarılarını ortaya koyabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından muhalefet partilerin grup önerilerine geçildi.