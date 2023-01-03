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TBMM’de çocuk istismarının araştırılması için komisyon kurulacak

TBMM Genel Kurulu'nda, tüm parti gruplarının desteğiyle, her türlü çocuk istismarının önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon 19 üyeden oluşacak ve 3 ay süre ile çalışacak.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 22:15
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TBMM’de çocuk istismarının araştırılması için komisyon kurulacak

TBMM’de çocuk istismarının araştırılması için komisyon kurulacak
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TBMM Genel Kurulu'nda İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında Kadir İstekli ile evlirdiğinin yıllar sonra ortaya çıkmasının ardından, her türlü çocuk istismarının engellenmesi için alınması gereken önlemlerin araştırılması için verilen Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

Yapılan oylamada, tüm parti gruplarının desteğiyle Türkiye'de yönelimli saldırganlığın kaldırılması ve gerekli önlemlerin alınması için bir araştırma komisyonunun kurulmasına karar verildi. Komisyonun 19 üyeden oluşmasına ve 3 ay süre ile çalışmasında karar kılındı.

NE YAŞANMIŞTI?

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı 6 yaşında Kadir İstekli ile evlendiği ortaya çıktı. Gazeteci Timur Soykan, 6 yaşındaki evlirilen kadının hamileliği davası sonucu ortaya çıkan bir gerçeği haberleştirerek, kamuoyunun eline geçmişti. 20 yıl sonra ortaya çıkan bu olaya ilişkin kalıcın tepkisinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianame hazırlayarak, Kadir İstekli hakkında 30 gezegen az göçmen, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fat Gümüşımael hakkında da 18 memurun az alınmasıyla ilgili hapis cezası istendi. Gümüşel ve İstekli olay çıkışından 12 gün sonra tutuklandı. Sanıklar hakkında açılan dava İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak 2023 tarihinde.

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