TBMM'ye Can Atalay çağrısı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
TBMM'ye Can Atalay çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında aldığı kararın ardından, TBMM'nin olağanüstü toplanması için hazırlanan ortak dilekçeyi yarın TBMM Başkanlığı'na ileteceklerini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay ile ilgili verdiği karar sonrasında TBMM’nin olağanüstü toplanması talebiyle ortak bir dilekçe hazırlayarak yarın TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını açıkladı. Günaydın, Can Atalay’ın durumu hakkında TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılması için hazırlanan dilekçenin sunulmasının ardından muhalefet partilerinin temsilcileriyle birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenleyeceklerini belirtti.

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Anayasa Mahkemesi, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararının okunması sonucu milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin işlemi incelemişti. Mahkemenin kararında, Yargıtay’ın yazısında kesin bir mahkumiyet kararı bulunmadığı vurgulanarak, milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili uygulamanın hukuki bir dayanağının olmadığı ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi gereğince iptal talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" karar vermişti.

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