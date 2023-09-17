TCDD tren biletlerine dev zam

Yüksek enflasyon vatandaşın cebine maaşını koymadan erimesine yol açamaya devam ediyor.

Her geçen gün marketten giyime, zam üstüne zam eklenirken otobüs ve uçak seferlerine de zam geldi. Ulaşımda zam haberi sürerken bu kez de TCDD’den zam haberi geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı.

Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi.

Ankara- İstanbul hattı da zamlandı. Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı se 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye yükseldi.

FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE:

Sivas-Ankara YHT bileti: 475 TL

Ankara-İstanbul YHT bileti: 430 TL

Ankara-Eskişehir YHT bileti: 225 TL

İstanbul-Karaman YHT bileti: 630 TL

Ankara-Yozgat YHT bileti: 173 TL