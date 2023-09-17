TCDD tren biletlerine dev zam

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren, yük taşımacılığı ve banliyö ile yolcu taşıma ücretlerine yüzde 55 oranında zam geldi.

TCDD tren biletlerine dev zam

Yüksek enflasyon vatandaşın cebine maaşını koymadan erimesine yol açamaya devam ediyor.

Her geçen gün marketten giyime, zam üstüne zam eklenirken otobüs ve uçak seferlerine de zam geldi. Ulaşımda zam haberi sürerken bu kez de TCDD’den zam haberi geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı.

Zamlı fiyatlar uygulamaya girdi. TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi.

Ankara- İstanbul hattı da zamlandı. Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı. Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı se 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye yükseldi.

FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE:

Sivas-Ankara YHT bileti: 475 TL
Ankara-İstanbul YHT bileti: 430 TL
Ankara-Eskişehir YHT bileti: 225 TL
İstanbul-Karaman YHT bileti: 630 TL
Ankara-Yozgat YHT bileti: 173 TL

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