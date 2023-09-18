TCDD'den gişe personellerine zamları gizleyin talimatı. Maden utanacaktınız neden zam yaptınız

TCDD, yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine yüzde 33 ile yüzde 65 arasında değişen oranlarda zam yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
TCDD'den gişe personellerine zamları gizleyin talimatı. Maden utanacaktınız neden zam yaptınız

Zam kararını gizlemek için gişe personellerine yeni ücret tarifesini asmayın talimatı verdi.

İstanbul-Ankara bileti 430 lira oldu

Yılbaşından bu yana dört kez zam gören YHT biletleri, son olarak eylül ayında yüzde 33 oranında arttı. Buna göre, İstanbul-Ankara arası YHT bileti 430 liraya çıktı. Bu güzergahta ocak-eylül dönemindeki zam oranı yüzde 100’e ulaştı.

Diğer güzergahlarda da zam var

YHT biletlerindeki zam sadece İstanbul-Ankara arasında değil, diğer güzergahlarda da uygulandı. Ankara-Konya bileti yüzde 37 zamla 200 liraya, Ankara-Eskişehir bileti yüzde 65 zamla 225 liraya, Ankara-Sivas bileti yüzde 50 zamla 475 liraya, İzmit-Konya bileti yüzde 58 zamla 600 liraya yükseldi.

TCDD’den ‘bilgi notu’ skandalı

TCDD Genel Müdürlüğü’nün zam kararını kamuoyundan saklamak için gişe personelleri ile kondüktörlere “Bilgi notu” adı altında bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, “Tren bilet ücretlerinin güncellendiği ve gişe camlarına yeni ücretlerin asılmaması gerektiği belirtildi. Bu durum, TCDD’nin vatandaşları bilgilendirmek yerine kandırmayı tercih ettiğini gösteriyor.

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