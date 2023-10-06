TCDD'ye Hazine desteği 2033'e kadar sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ bütçelerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca desteklenme süresi 10 yıl uzatıldı.

KAYNAK: AA
TCDD'ye Hazine desteği 2033'e kadar sürecek

"Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun'un Bazı Maddelerinde Değişik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin işletme bütçesinde yer alan finansman ve TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıklar, 2033 sonuna kadar, sermayesine mahsuben Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacak.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin programlarındaki yatırımlarının finansmanı, işletme bütçesindeki finansman açıkları ve fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki fark, 2033 sonuna kadar, sermayesine mahsuben TCDD tarafından karşılanacak. Kamu hizmeti yükümlülüğü de aynı süreye kadar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilecek.

Öte yandan, "Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Kapsamında Desteklenecek Demiryolu Yolcu Taşıma Hatları ile Kamu Hizmeti Yükümlüsü Tren İşletmecisinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin desteklenmesi kapsamındaki yeni düzenlemeye göre, 2033 sonuna kadar, TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılacak kamu hizmeti bedeli ödemelerinde, her bir trenin çalıştırılması için hesaplanan tahmini maliyetten, trenden elde edilmesi beklenen bilet gelirinin çıkarılması sonucu bulunan miktar üzerine tahmini maliyetin yüzde 10'u kadar makul kar eklenerek elde edilen bedel esas alınacak.

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