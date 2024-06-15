TCG Kınalıada Korveti Japonya’da

TCG Kınalıada Korveti, Japonya'daki liman ziyaretleri kapsamında Tokyo'ya vardı. Gemiyi görmek için erken saatlerden itibaren terminalde uzun kuyruklar oluşturdu. Güvenlik kontrollerinden geçen ziyaretçiler, gruplar halinde gemiyi gezip teknik özellikleri ve üretim süreci hakkında bilgi aldılar. Gemi güvertesinde ve rıhtımda hatıra fotoğrafları çekerek bu özel anıyı ölümsüzleştirdiler.

Japonya'da yaşayan Türk denizcilere teşekkür etmek için gemiyi ziyaret ettiğini belirten Koichi Hamaguchi, ayrıca Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında Türk denizcilerin Kushimoto'da Ertuğrul Fırkateyni kazası anısını ziyaret ettiğini dile getirdi ve memnuniyetini ifade etti.

Japonya'da yaşayan Sezi Hamaguchi ise gurur duyarak Türk donanmasını ziyaret ettiğini söylerken, ziyaretçilerden Mesut Şaksucu ise ilişkilerin 100. yılında Türk savaş gemisinin Japonya'yı ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kodai Hoshino ise Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından TCG Kınalıada Korveti'nin ziyarete açıldığını öğrendiğini ve kardeş bir ülkenin donanmasının Japonya'yı ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

TCG Kınalıada Korveti'nin Tokyo'da kalışı yarına kadar sürecek ve sonraki durağı Hiroşima eyaleti olacak. Korvet, 19-21 Haziran tarihleri arasında Kure Donanma Üssü'nü ziyaret edecek.