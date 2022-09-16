16 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatları rekordan rekora koşuyor

Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatları rekordan rekora koşuyor

Merkez Bankası açıkladı konut fiyatlarındaki artış dev boyutlara ulaştı. Temmuz ayında konutların fiyatı aylık bazda yüzde 8 yıllık bazda ise yüzde 174 gibi korkunç bir boyuta ulaştı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 15:34
Takip Et

TCMB konut fiyatlarındaki dev artışı gözler önüne serdi. Merkez Bankasın göre konut fiyatları aylık yüzde 8 yıllık yüzde 174 arttı

Merkez Bankası açıkladı. Konut fiyatları rekordan rekora koşuyor
+
Aa
-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Konut fiyatlarının korkunç artışını gözler önüne serdi. Konut fiyat endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 173,8 artış gösterdi. Bir önceki ay yıllık artış yüzde 160,57 seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak yüzde 52,6 yukarı geldi.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 8,2, 8,4 ve 7 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 200,1, 181 ve 162,2 oranlarında artış gösterdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
1
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿YÖK’ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
2
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿Halk TV’de üst düzey ayrılık. Sosyal medyadan duyurdu
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
3
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
4
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
5
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
6
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿Jandarmadan eş zamanlı IŞİD operasyonu: 2 gözaltı
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
7
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿İzmir Kemalpaşa’da orman yangını
﻿Bilinen klişe doğru değil: Gözlük insanları zeki ve çekici göstermiyor
﻿Bilinen klişe doğru değil: Gözlük insanları zeki ve çekici göstermiyor
﻿Bilinen klişe doğru değil: Gözlük insanları zeki ve çekici göstermiyor
﻿Aydın Kuşadası Belediyesi işçi alacak
﻿Aydın Kuşadası Belediyesi işçi alacak
﻿Aydın Kuşadası Belediyesi işçi alacak
﻿Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
﻿Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
﻿Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
﻿Kayıp gencin ölüsü bulundu
﻿Kayıp gencin ölüsü bulundu
﻿Kayıp gencin ölüsü bulundu
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'da 2 Türk bilim insanına ödül
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿Belçika'dan iki Türk bilim insanına 'gelecek vadeden bilim insanı' ödülü
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿İlham Aliyev, Karabağ-Nantes maçına ilişkin paylaşımda bulundu
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿Başakşehir Fiorentina'ya acımadı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿İzmir'de geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 54 göçmen yakalandı
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
﻿Kongo'da devrilen tankerin alev alması sonucu en az 15 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.