TCMB rezervlerindeki düşüş 10'ncu haftaya girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv erimesi 10'ncu haftaya girdi. Tam 10 haftadır geriliyor Geçen hafta 4 Milyor 53 milyon dolar düşüşle tamamlayan TCMB'nin toplam rezervi 127 milyar 897 milyon dolardan, 123 Milyar 844 milyon dolara düştü. TCMB

BRÜT REZERVLERDE DÜŞÜŞ

TCMB'nin brüt rezervleri de geriledi. 4,21 Milyar dolar azalan brüt rezervler 74 milyar 891 milyon dolardan 70 milyar 681 milyon dolara geriledi. Böylece TCMB'nin rezervleri 7 Temmuz 2023'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

ALTIN REZERVİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervleri ise aynı dönemde artış gösterdi. 157 milyon dolar yükselen altın rezervi 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki hafta 19 milyar 622 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 416 milyon dolar azalarak 15 milyar 206 milyon dolara indi.