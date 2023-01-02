Flaş gelişme. Temerrüt faizinde şok indirim

TCMB temerrüt faizinde flaş bir indirime imza attı. O indirim 6 puan birden oldu.Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranını yüzde 9’a kadar düşürmesine rağmen 2022 yılında hep sabit kalan temerrüt faiz oranında sert düşüşe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Mal ve hizmet tedariğinde geç ödemelerde kullanılacak temerrüt faiz oranı 17,25’ten 11,75’e düşürüldü.