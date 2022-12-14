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  • TDK haftasonu nasıl yazılır? Haftasonu birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TDK haftasonu nasıl yazılır? Haftasonu birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Halk arasında pek çok kelime sanılanın aksine yanlış yazılmaktadır. Bunlardan biri de ‘’Haftasonu’’ kelimesidir. ‘Haftasonu’ kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu TDK doğruluğu teyit etmekte ana kriter olarak belirleniyor. Peki, TDK yılbaşı nasıl yazılır? Yılbaşı birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:07
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TDK haftasonu nasıl yazılır? Haftasonu birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

TDK haftasonu nasıl yazılır? Haftasonu birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?
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Pek çok kelime halk arasında sanılanın aksine yanlış bilinerek öyle yazılıyor. Bu kelimeler arasında en sık rastladığımız ‘haftasonu’ kelimesi. Yılbaşı kelimesinin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı arama motorlarında araştırılıyor. Peki, TDK haftasonu nasıl yazılır? Haftasonu birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu yazılışı karıştırılan kelimeleri hem örneklerle açıklıyor hem de anlamlarını belirtiyor. “Haftasonu” TDK yazımı örneklerle aktarılmış ve kelimenin anlamı açıklanmıştı. Yazılışı oldukça karıştırılan kelimeler arasında bulunan “haftasonu” birleşik olarak ya da “hafta sonu” şeklinde ayrı olarak kullanılıyor. Peki, hafta sonu nasıl yazılır?

“HAFTASONU” NASIL YAZILIR?

Hafta sonu kelimesi ayrı şekilde yazılan kelimeler arasında bulunuyor. Yani bu kelimenin “haftasonu” şeklinde birleşik olarak kullanımı yanlış kullanım oluyor.

Türk Dil Kurumu’nun bu kelimenin cümle içerisindeki kullanımı ile ilgili verdiği örnek şöyle:

“Hafta sonları çıktığı annesinin evinde hep kıyılara çekinik dururdu.”

Örnekle cümlelere yer verilecek olursa:

“Hafta sonu çok önemli bir maç var, kazanmamız gerekiyor” DOĞRU KULLANIM

“Haftasonu çok önemli bir maç var, kazanmamız gerekiyor” YANLIŞ KULLANIM

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