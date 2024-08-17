Tecavüz olayından sonra Hint doktorlar greve gitti

Ülkenin en büyük doktor topluluğu olan Hindistan Tabipler Birliği (IMA), cumartesi günü ülke genelinde tüm zorunlu olmayan hastane hizmetlerinin kapatılacağını duyurdu.

IMA, geçen hafta yaşanan cinayeti "kadınlar için güvenli alanların eksikliğinden kaynaklanan barbarca bir suç" olarak nitelendirerek, ülkenin "adalet mücadelesinde" destek istedi.

IMA'dan yapılan açıklamada, acil ve kaza hizmetlerinin devam edeceği ve grevin 24 saat süreceği belirtildi.

Derneğin Başkanı RV Asokan, BBC'ye yaptığı açıklamada, doktorların yıllardır şiddete karşı acı çektiğini ve protesto ettiğini, ancak bu olayın "niteliksel olarak farklı" olduğunu söyledi. Böyle bir suçun büyük bir şehirdeki bir tıp fakültesinde işleniyor olması, "her yerde doktorların güvensiz olduğunu gösteriyor" dedi.

Bazı devlet hastanelerindeki doktorlar bu haftanın başlarında elektif prosedürleri süresiz olarak durdurduklarını duyurdular.

Saldırıya karşı protestolar ve kadınların daha iyi korunması çağrısı, son günlerde bir kalabalığın olayın yaşandığı hastaneye saldırmasının ardından yoğunlaştı.

İMA ayrıca, sağlık personelini şiddete karşı daha iyi koruyacak yasanın güçlendirilmesi, hastanelerdeki güvenlik düzeyinin artırılması ve dinlenme için güvenli alanların oluşturulması gibi talepleri içeren bir talep listesi yayınladı.

Kadının öldürülmesiyle ilgili "titiz ve profesyonel bir soruşturma" yapılması, vandallığa karışanların yargılanması ve kadının ailesine tazminat ödenmesi çağrısında bulunuldu.