Tedavi ettiği karga yanından ayrılmıyor. 5 yıldır birlikteler

Sultangazi Habibler Mahallesi’nde 33 yıldır esnaflık yapan Metin Ayaz, müşterisinin kendisine getirdiği çok sayıdaki yaralı kuşu tedavi edip, bir süre misafir ettikten sonra doğaya salıyordu. Ancak 5 yıl önce bir müşterisinin getirdiği yaralı kargayı iyileştirip doğaya saldığında, ilginç bir olayla karşılaştı. Karga, kendisini iyileştiren esnafın yanından ayrılmak istemedi. Ayaz “Abdi” adını verdiği karga, dükkana gelen müşterileri çan çalarak haber veriyor.

33 yıldır aynı yerde esnaf olduğunu belirten Metin Ayaz "Çok çeşitli kuşlar elime geldi. Yuvadan düşen kuşları arkadaşlar bana getiriyorlar. Ben de burada bakıyorum. Biraz büyüdükten sonra doğaya salıyorum. Serçe, Kumru, Baykuş buna benzer birçok çeşit kuş baktım. Bunların yanında Kanarya, Saka ama serbest olarak kapalı değil. Aynı bu şekil. Bütün kuşlar büyüyünce saldım hepsi doğaya gitti. Fakat Abdi 5 yıldır doğaya attığım halde, saldığım halde beni terk etmedi. Sürekli yanımda. Ben salıyorum atıyorum doğaya gönderiyorum tekrar peşimden geliyor. Atıyorum tekrar geliyor.

Baktım olacak gibi değil 5 yıldır burada beraberiz müşterilerle beraber böyle fıstık veriyorum. İşte dediklerimin çoğunu yapıyor. Çanı çal diyorum çalıyor. Acıktığı zaman sesleniyor müşteri geldiği zaman çana vurup haber veriyor, bağırıyor. Her gelen müşteriden mutlaka bir şeyler istiyor, bir şeyler vermesini istiyor. Bir şeyler verdikleri zaman müşteriler bunu gelen müşteriler çocuklar dahil hepsi besliyor tek tek. Böyle alıştı ve gitmiyor yani. Burada maskot olarak böyle duruyor 5 yıldır devam. Aile gibi olduk yani o benden ayrılamıyor. Ben ondan ayrılamıyorum böyle devam ediyoruz. Birçok insanlar tabi bunu görmeye de geliyor yani alıştıkları bildikleri için. Gelip seviyorlar işte besliyorlar öyle gidiyorlar" dedi.