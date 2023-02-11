Tedavi gören depremzede 16 bebeğin sağlığıyla ilgili açıklama

AA’nın haberine göre; Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 16 depremzede bebeğin genel sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Hastanede düzenlenen basın toplantısında konuşan Kulalı, "asrın felaketinde" afet bölgesinden getirilen bir ayın altındaki 16 bebeğin tedavi altında olduğunu anımsattı.

Kulalı, bebeklerin ilk günden itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sağlık ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının koordinasyonu ve organizasyonunda, Çocuk Hastanesi'ndeki üniteye sağlıklı bir şekilde nakledildiklerini dile getirdi.

Bebeklerin genel sağlık durumlarının geldikleri andan itibaren yakın takipte olunduğunun altını çizen Kulalı, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda bebeklerimiz kontrol için yatmaktadır. Bebeklerimizin genel durumu iyi. Hastalarımızın kontrol amacıyla ultrasonlarını alıyoruz. Bebeklerimizden 2'si prematüre, biri 28, biri de 33 haftalık doğdu. Onların göz muayenelerini yaptırdıktan sonra hastalarımızın taburculuklarını planlayacağız. Bebeklerimizi taburcu olduktan sonra da yakın izlem altına alacağız. Bu hastalarımızın mutlaka belirli aralıklarla polikliniğimizde büyüme ve gelişmelerinin takip edilmesi gerekiyor. Prematüre bebeklerimizin de belirli aralıklarla göz muayenesi ve ultrasonlarının yapılması gerekiyor. İlerleyen dönemlerde de yine özellikle prematüre bebeklerimiz için nöro gelişimlerinin takip edilmesi gerekmektedir."

Kulalı, hastaların taburcu edilirken epikrizlerinin kendilerine verileceğini aktararak, "Hangi ilde konaklayacaklarsa, o ildeki yeni doğan uzmanı arkadaşlarımızla irtibata geçip, hastalarımızın devrini onlara yapacağız." diye konuştu.

Kulalı, depremzedelerin enkazdan çıkarıldıkları andan itibaren bileklerine G kodu ile başlayan yeni TC numarası verildiğini ve bu kimlik bilgisiyle hastaneye kabul edildiklerini anlattı.

Bu hastaların geriye dönük takip edildiğinde, hangi enkaz alanından çıkarıldığının belli olacağını ifade eden Kulalı, "Yine ünitemize gelen bebeklerle ilgili olarak kimliksiz olan bebeğimiz yok. Bebeklerimiz bir hastaneden bize nakledilen bebekler. Bu bebeklerin hemen hepsinin isim ve soyadları belirli." diye konuştu.

Kulalı, "Hastanede kimliksiz olan çocuk var mı?" sorusu üzerine, "Bebeklerimizin, çocuklarımızın yalnızca 3'ünün kimlikleri belli değil. Bunlar da bilinci kapalı, konuşamayanlar ama onların da hepsinin G ile başlayan kimlik numaraları mevcut. Fotoğrafları da var. Çünkü her hastamızın ilk yatıştan itibaren fotoğrafları çekiliyor ve sisteme fotoğrafları aktarılıyor." bilgisini verdi.

Bir gazetecinin, "Aileleri hayatta olup, sizinle iletişime geçen var mı?" sorusu üzerine Kulalı, "Biz bebeklerimizin tüm verilerini İl Sağlık Müdürlüğümüze bildiriyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzle kurduğumuz koordinasyon masası aracılığıyla mutlaka ailelere bebeklerinin durumları hakkında bilgi veriliyor. Şu ana kadar ailelerimizden başvurular da var. Aileleri başvuran bebeklerimizi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve sosyal hizmet uzmanlarının denetiminde Bakanlığımız uygun gördükten sonra taburculuklarını yapıyoruz." dedi.

"Ailelere teslim edilen çocuklarımız var mı?" sorusu üzerine Kulalı, "Ailelerine teslim edilen çocuklarımız şu aşamada yok, ancak planlanan, aileleri gelen hastalarımız mevcut. Ailelerimizin de bu süreçte psiko-sosyal olarak destek almaları gerekiyor. Tüm hastalarımıza, çocuklarımıza, hasta yakınlarına da psikolojik destek olmaya da çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulalı, "Bilinci kapalı, konuşamayan yatan çocuk hasta var mı? sorusunu da, "Çocuk hastalarımız var ancak yeni doğan döneminde böyle bir hastamız yok." diye yanıtladı.

Hastanelerinde refakatçisi bulunmayan çocuk olmadığı bilgisini veren Kulalı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığımızla ile birlikte hastaların hepsine refakatçi temin etti." dedi.