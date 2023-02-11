Depremzedeler dondurucu soğukta çadır kuyruğunda bekletiliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcı ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 6.güne girildi.

6.gününde depremin neden olduğu yıkımda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son verilere göre ise; depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 665'e yükseldi. 80 bin 88 kişi kurtarıldı. Enkaz altında kalan binlerce vatandaş hala kurtarılmayı bekliyor.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Enkaz altından sağ çıkan depremzedeler evsiz kaldı. Depremzede vatandaşlara ise çadırların ne zaman verileceği merak konusu oldu.

Adıyaman’da çadır geleceği söylenmesi üzerine sabah 06:00’dan bu yana bekleyen binlerce vatandaş kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Çadırların ne zaman verileceğiyle ilgili yetkililerin halen bilgi vermediği öğrenildi.