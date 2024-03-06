Tedavi için gitti hayatını kaybetti. Ruhsatsız klinik mühürlendi. Doktor gözaltına alındı

Olay, Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'nde bulunan özel bir klinikte meydana geldi.

Eda Özen, ozon tedavisi görmek için kliniğe gitti ancak tedavi esnasında durumu kötüleşti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Özen, ilk olarak Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından da Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Özen, beyin embolisi tanısıyla yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Özen'in ailesi, klinik ve doktor hakkında şikayette bulundu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Klinik sahibi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alındı. B.B'nin, bir ay önce özel bir hastaneden ayrılarak klinik açtığı ancak ruhsat almadığı ortaya çıktı. Klinik, yetkililer tarafından mühürlenerek kapatıldı.

Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adli süreç ve konu hakkında gerekli takibi yapacaklarını söyledi.

Çakır, “Adli soruşturma hızla devam ediyor. Aile şikayetçi oldu. Kayseri'de cenazeye otopsi yapıldı.

Otopsi raporuna göre ifadeler alınacak ve sonuca ulaşılacak. Bu konuda kimse endişe etmesin.” ifadelerini kullandı.

Ölen kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Eda Özen'in cenazesi, Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında defnedildi.