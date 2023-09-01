Kadın cerrahların tedavi ettiği hastaların ölme olasılığı daha düşük. Araştırmalar ortaya çıkardı

Yapılan araştırmalara göre, kadın cerrahların erkeklere göre daha uzun ve metodolojik süren tedavi yöntemleri sebebiyle, tedavi ettikleri hastaların yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Kadın cerrahların tedavi ettiği hastaların ölme olasılığı daha düşük. Araştırmalar ortaya çıkardı

Editör: Özge Ceren Çimen

Yeni bir çalışmaya göre, kadın cerrahlar tarafından tedavi edilen hastaların etkili iyileşme şansının daha yüksek ve ölüm yaşama olasılıklarının daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Yakın zamanda JAMA Cerrahi dergisinde yayınlanan ve bir milyondan fazla kişiyle yapılan araştırmaya göre, kadın cerrahlar tarafından tedavi edilen hastaların, cerrahi prosedürlerini takip eden 90 gün ve bir yılda olumsuz sonuç olasılığının daha düşük olduğu buldundu.

1.165.711 hastanın dahil edildiği bu araştırmada, 151.054'ü kadın cerrahlar tarafından, 1.014.657'si ise erkek cerrahlar tarafından tedavi edildi.

Kanada'daki Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar da dahil olmak üzere araştırmacılara göre, bu bulgular doktorların cinsiyetine göre hasta sonuçlarındaki farklılıkları destekliyor.

Yine aynı dergide yakın zamanda yayınlanan başka bir çalışmada, safra taşının alınmasından (sık uygulanan bir cerrahi prosedür) sonra hastaların sonuçları değerlendirildi ve kadın cerrahların bu alanda ortalama olarak erkek meslektaşlarından daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı.

Kadın cerrahların safra taşı çıkarma işleminde erkek cerrahlara göre "daha olumlu sonuçlara" sahip oldukları ve "daha yavaş çalıştıkları" ortaya çıktı.

İsveç'teki Skane Üniversitesi Hastanesi cerrahı Martin Almquist, dergiye eşlik eden bir yazısında, farklılıkların erkekler ve kadınlar arasında risk almaya yönelik farklı tutumlardan kaynaklanabileceğini söyledi.

Dr Almquist, gözlemlenen farklılıkların aynı zamanda cerrahın başkalarıyla işbirliği yapma yeteneğinden ve karar verirken "hasta odaklı" olmasından kaynaklanabileceğini söyledi.

Bilim insanları, erkek ve kadın cerrahlar arasındaki bu tür farklılıkların daha fazla değerlendirilmesinin olumsuz sonuçlardan kaçınmanın yollarına ışık tutacağını umuyor.

Bulguların aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunda cerrahi uygulamaların çeşitlendirilmesinin sonuçlarının değerlendirilmesinde de önemli bir adım olduğunu söylediler.

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