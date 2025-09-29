Tedesco'dan o iddialara flaş yanıt: "Ben bu mesleğe dün başlamadım"

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, galibiyetin yanı sıra oyundan memnun kaldığını dile getirdi.

'BU OYUNU GERİDEYKEN DE OYNAMALIYIZ'

Son haftalarda uzun toplarda yaşadıkları sıkıntıya değinen Tedesco, “Kaybettiğiniz maçlarda her şey kötü değildir. İlk yarının sonunda rakibimiz tehlike üretti ama bugün ilk defa istediğim şekilde topu kontrol edebildik. Takım güç olarak üst seviyedeydi. Bu oyunu sadece önde olduğumuzda değil, 0-0 veya gerideyken de oynamamız gerekiyor” diye konuştu.

İSMAİL YÜKSEK'E ÖVGÜ

Tedesco, Antalyaspor karşısında sahanın en iyilerinden biri olan İsmail Yüksek için de, “İsmail çok iyi performans sergiledi, çok üst seviyedeydi” ifadelerini kullandı.

"GELİŞEBİLMEMİZ İÇİN DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Başkan Sadettin Saran göreve geldikten sonra yeni yönetimle yaptıkları görüşmeye ve basında yazılan isimlerin kendisini rahatsız edip etmediğine dair açıklamalarda bulunan Tedesco, "Bu durum beni rahatsız etmiyor. Fenerbahçe gibi büyük takıma geldiğinizde içinde bulunduğunuz pakete dahildir. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Belçika ile çalışırken 4 farklı CEO ile çalıştım. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Aile içinde konuştuğumuz şeyler. Ama ilk izlenim pozitifti. Her anlamda bize yardımcı olmak istiyor. Gelişebilmemiz için desteğe ihtiyacımız var, dolayısıyla iyi hislere sahibim. Birliktelik en önemli şeydir. Futbol tek başına oynanan spor değil. Takım bugün onu gösterdi. Özellikle penaltı pozisyonunda takımın oyuncuya gösterdiği desteğe minnettarım. Başkanımız oyuncularla konuştuğunda bu konuyu bizlere de söyledi" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE SAKİN KALMALIYIZ"

Fenerbahçe’nin rakip ceza sahasında 29 kez topla buluşmasına rağmen daha fazla üretmesi gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, “Üçüncü bölgede daha sakin kalmalıyız. Bazen basit çözüm bulmak gerekiyor. Çok acele ettiğimiz anlar oldu. Bu, bizim için bir sonraki adım” değerlendirmesini yaptı.

"İLK REFERANS MAÇIMIZ"

Zagreb karşılaşmasında oyuncularının performansından memnun kalmadığını vurgulayan Tedesco, takımın gerçek gücünü ancak sahada kazanacağına dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, “Rotasyonun ilk nedeni performanstan tatmin olmamam, ikinci sebebi ise güç eksikliğimizdi. Perşembe günü makine gibi bir takım izleyeceksiniz. Gücümüzü maçları oynayarak artıracağız. Zagreb bizim için iyi bir gün değildi. Ben göreve geldiğimden bu yana referans göstereceğimiz bir maç çıkmamıştı. Alanya ve Trabzon karşılaşmaları da 11’e 10 oynandığı için ölçü olmadı. Bugün ise ilk kez o referansı oluşturduğumuzu düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.