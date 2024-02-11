Teflon tava temizliği nasıl yapılır?

Yağ kalıntıları yemek akıntıları zamanla tava ve tencerelerimize nüfuz ederek araç gereçlerimizi kullanılmaz hale getiriyor.

Teflon tava ve tencerelerinizi makineye atmadan elde sert cisim uygulamadan temizlemek sağlıklı olacaktır. Çünkü makineniz yüksek sıcaklıkta yıkama sağladığı için tava ve tencerenizin yapısını bozabilir.

Temizlik işleminde, ılık su ve hafif bir deterjanın kullanılması tavsiye edilir. Tavanın iç ve dış yüzeylerini nazikçe ovuşturarak temizleyin.

Ağır yağ ve yemek kalıntıları için, deterjanın biraz daha fazla kullanılması gerekebilir. Temizlik işlemi bittikten sonra, tavanın iyice durulanması ve kuru bir bezle kurulanması önemlidir.

Metal mutfak gereçleri, tel fırçalar veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçınmak, tavanın yüzeyinin çizilmesini ve bozulmasını önler.