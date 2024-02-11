Bez ayakkabı temizliği nasıl yapılır?

İnce bez ayakkabılar ise mevsimin en vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Ama bunları korumak pekte mümkün olmuyor. Çok çabuk kir toplayıp deforme olabiliyor. Aşağıda vereceğimiz pratik yöntemlerle işiniz kolaylaşacak…

Karbonat, beyaz sirke ve ılık su karışımı sayesinde bez ayakkabılarınızı kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

Bez ayakkabıların temizliğinde birkaç farklı yöntem yapılmaktadır.

Her evde kolaylıkla bulunan malzemelerden olan sirke, bulaşık deterjanı, katı veya sıvı sabun, diş macunu, karbonat, temizlik solüsyonu gibi ürünler ile bez ayakkabıların temizliği sağlanabiliyor.

Beyaz keten ayakkabınızı ise; havlu, temiz bez, çamaşır filesi, yastık kılıfı veya diş fırçası malzemelerinden biri ile ayakkabılarınızın temizliğini yapabilirisiniz.