Işıl ışıl bardaklar için pratik yöntem

Rahime Sezgin
Işıl ışıl bardaklar için pratik yöntem
En sık kullandığımız elimizin altından eksik olmayan cam bardaklar zaman içinde kullandıkça deforme olarak sararıp çiziliyor.

Ne kadar makine yıkasak da temizliğine özen göstersek de bunun önüne geçmek pek mümkün olmuyor.

Aşağıda ki pratik yöntem ile bardaklarınızın sarartısının önüne geçmiş olacaksınız…

İlk olarak bardakları su ve sirkeyle ıslatın. Sirkeli su karışımında bardakları 15 dakika bekletin. Ardından karbonatla birlikte bardakları ovun. Bir gece boyunca çay bardaklarını bu şekilde bekletin. Ertesi gün bulaşık makinesine atın. Sonuç pırıl pırıl bardaklar.

SİRKE YÖNTEMİ

Asidik yapısı sayesinde bardaktaki lekeleri derinlemesine temizleyen sirke, gerçek bir parlatıcı niteliğinde. Sararan çay bardaklarını beyaz sirke ile ıslatın. Bardağın iç kısımlarına da kaya tuzu koyun. Yaklaşık 5 saat beklettikten sonra bol su ile bardakları yıkayın.

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