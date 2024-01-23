Tehlikeli anlar: Sahte kargocu ve arkadaşı, sesici aletlerle kapıyı zorluyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir sahte kargocunun kapıyı zorlamaya çalıştığı an, güvenlik kameralarına yansıdı. Videoya göre, kendini kargocu olarak tanıtan kişi, kapıyı aralayarak içeri girmeye çalıştığında arkasından hızla gelen bir arkadaşı da ellerinde kesici aletlerle kapıyı açmaya çalışıyor. Bu tehlikeli anlar, olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından, bazı İngilizler, ülkedeki göç politikalarının güvenliği tehlikeye attığı yönünde yorumlar yaparak endişelerini dile getirdi.