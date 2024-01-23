Tehlikeli anlar: Sahte kargocu ve arkadaşı, sesici aletlerle kapıyı zorluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Tehlikeli anlar: Sahte kargocu ve arkadaşı, sesici aletlerle kapıyı zorluyor
Londra'da kendini kargocu olarak tanıtan kişi ve arkadaşı, ellerindeki kesici aletlerle kapıyı zorlamaya çalışırken anı kameralara yansıdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir sahte kargocunun kapıyı zorlamaya çalıştığı an, güvenlik kameralarına yansıdı. Videoya göre, kendini kargocu olarak tanıtan kişi, kapıyı aralayarak içeri girmeye çalıştığında arkasından hızla gelen bir arkadaşı da ellerinde kesici aletlerle kapıyı açmaya çalışıyor. Bu tehlikeli anlar, olayın yaşandığı yerdeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından, bazı İngilizler, ülkedeki göç politikalarının güvenliği tehlikeye attığı yönünde yorumlar yaparak endişelerini dile getirdi.

Son Haberler
Feyyaz Uçar Atilla Karaoğlan'a ateş püskürdü. Takımdan gidecekleri ve gelecekleri açıkladı Spor
Feyyaz Uçar Atilla Karaoğlan'a ateş püskürdü. Takımdan gidecekleri ve gelecekleri açıkladı
Antalya açıklarında korkutan deprem Gündem
Antalya açıklarında korkutan deprem
Evirip çevirebiliriz Yazarlar
Evirip çevirebiliriz
Şimşek gidici mi? Yazarlar
Şimşek gidici mi?
İmam hutbeyi kimin korkusundan okumadı? Yazarlar
İmam hutbeyi kimin korkusundan okumadı?
Meloni’nin şapkasından milyonlarca Afrikalı çıktı! Yazarlar
Meloni’nin şapkasından milyonlarca Afrikalı çıktı!
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. KÖRFEZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN