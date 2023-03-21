Böyle hissediyorsanız dikkat. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

İHA’nın haberine göre; Uzman Psikolog Begüm Özkaya, agorafobi hastalığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özkaya, çoğu insanın bazı şeylere karşı korku yaşayabildiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Çoğu insan bazı şeylere karşı korku yaşamaktadır. Bunlar; doğaüstü varlıklar, hayvanlar veya evde yalnız kalmak gibi şeyler olabilir. Agorafobi ise kelime anlamı olarak alan korkusu anlamına gelmektedir. Bu korku, kişinin bir alana sıkışmış hissi oluşturduğu, utanılacak bir duruma düşecekmiş gibi düşündüğü; panikleyip, bulunduğu ortamdan çıkamayıp, kaçamayacakmış gibi gelen bir anksiyete bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Kontrolü kaybedip delirecekmiş gibi, kalp krizi geçirecek hatta ölecekmiş gibi düşüncelere sebep olmaktadır”

“AGORAFOBİ HER YAŞTA GELİŞEBİLİR”

Agorafobinin her yaşta gelişebilir bir hastalık olduğuna değinen Özkaya şunları belirtti:

“Agorafobi her yaşta gelişebilir ancak semptomlar genellikle 25-35 yaşlarında ortaya çıkar ve kadınları erkeklerden daha sık etkiler. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte; biyolojik, psikolojik ve çevre ile alakalı faktörlerin etkileşiminden kaynaklandığına düşünülmektedir. Agorafobinin ilk semptomu, kaçışın zor veya kaçınılmaz olabileceği belirli durumlarla ilgili duyulan endişedir. Agorafobisi olan kişilerde kaygıya neden olan yaygın durumlar şu şekilde sıralanabilir; sırada beklemek, kalabalıklar, restoranlar, sinema salonları, randevular ve toplu taşıma kullanmak”

“KAÇIŞIN ZOR OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜKLERİ YERLERDE BULUNMAK İSTEMEZLER”

Özkaya, agorafobisi olan bireyin bildiği ya da güvenli olduğunu düşündüğü ortamlardan ayrılmaktan korktuğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Agorafobiye sahip olan kişiler genellikle alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları ve açık yerler, otoparklar ve benzeri veya kapalı yerler tiyatrolar gibi hemen kaçışın zor olabileceğini düşündükleri yerlerde bulunmak istemezler. Agorafobili kişilerde korkuyu tetikleyebilecek durumlar şunlardır; kalabalık veya kapalı alanlar, açık ve uzak alanlar ve evden uzakta olmak”

“AGORAFOBİ EN FAZLA PANİK BOZUKLUKLA BİRLİKTE GÖRÜLMEKTEDİR”

Özkaya, agorafobinin en fazla panik bozuklukla birlikte görüldüğünü söyleyerek şunları dile getirdi:

“Şu nokta önemlidir; agorafobi en fazla panik bozuklukla birlikte görülmektedir. Hatta birçok belirtileri birbiriyle örtüşmektedir. Fakat panik bozukluk kendini ataklarla göstermektedir. Tedavi konusunda ise; kişinin öncelikle korktuğu, kaygı duyduğu alanın ne olduğunu kavraması ve ‘kademeli’ olarak bu alana kendini maruz bırakması önemlidir. Eğer denemelerle bunu başarabiliyorsa agorafobi noktasına gelmeden bu kaygısını yenmiş olacaktır. Fakat tanı alacak düzeyde olan agorafobi hastalarının psikiyatri başvurusu yapması gerekmektedir. Psikiyatrik olarak tablo oluşturulmasından sonra terapi süreci devreye girmelidir. En yaygın olan bilmekle alakalı davranışçı terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi ile kişi zihninde bu kaygıyla birlikte neler olduğunu görüyor olacak, muhtemel sonuçları hesaplayabilecek, aşamalı olarak da bu kaygının üzerine gidebiliyor olacaktır”