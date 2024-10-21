Tehlikeli yolculuk görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tehlikeli yolculuk görüntülendi

Konya’da plakası belli olmayan bir motosiklet sürücüsü trafikte hafif ticari bir araca tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptı. Bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına yansıyan görüntüde motosiklet sürücüsünün kasksız olması da dikkatten kaçmadı.

Konya'da motosiklet sürücüsünün hafif ticari araca tutunarak tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belli olmayan bir motosiklet sürücüsü, bir hafif ticari aracın sürücü kısmındaki açık olan camdan kapıya tutundu. Motosiklet sürücüsünün kasksız bir şekilde araca tutunarak tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ve hafif ticari aracın trafikte ilerlemesi yer alıyor.

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