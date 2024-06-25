Yoldan yürüyen adama uyarı: 'Sen yayasın'

Mersin'de gerçekleşen ilginç bir olay, trafikteki sürücülerin ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Yarı çıplak bir adam trafiğe aldırmadan yolun ortasında yürüyünce polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Olay, şehir merkezinde işlek bir caddede meydana geldi. Yarı çıplak halde yolda yürüyen adam, trafikteki araçlara aldırmadan ilerlerken sürücülerin ve yayaların şaşkın bakışlarına aldırış etmedi. Adamın bu tehlikeli ve tuhaf davranışı, kısa sürede polisin dikkatini çekti.

Polis ekipleri, trafiğin akışını tehlikeye atan adamı durdurmak için harekete geçti. Polis memuru, megafonla adama seslenerek, "Sen yayasın, sağa çek" şeklinde uyarıda bulundu. Adam, polisin uyarısına rağmen bir süre daha yürümeye devam etti, ancak sonunda yolun kenarına çekilerek trafiğin akışını engellemeyi bıraktı.