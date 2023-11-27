Tek ekrandan E-Ticaret yönetimi

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, DİA Pazaryeri Entegrasyonu ile popüler pazar yerlerinin bulut teknolojisi farkıyla tek ekrandan yönetilebileceğini ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tek ekrandan E-Ticaret yönetimi

Pazaryerleriyle çalışmanın güvenli olduğuna dikkat çeken DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Güven ortamı hem alıcılar hem de satıcılar için sağlanır. Bu güvenli satış ortamı, firmanızın da daha güvenilir bir hale gelmesini sağlar. Günümüz gelişen teknolojileri sayesinde, farklı pazaryerleri ile iletişimin kullanıcılar tarafından manuel olarak yönetilmesine gerek kalmıyor. Çeşitli yazılımlar sayesinde hem otomatik olarak hem de hızlı bir şekilde veri akışı sağlanabiliyor. Öte yandan yazılımların tüm veri akışını otomatik olarak gerçekleştirmesinden kaynaklı olarak, insanoğlunun yapabileceği hataları sıfıra indirmek de mümkün.” dedi.

Firmaların pazaryeri entegrasyonu sağlayan platformları kullanırken, bu platformları ERP ya da muhasebe, stok, depo yazılımlarıyla ortak kullanamadığını, ancak entegrasyon sağlayabildiğini belirten Onay, “İşte tam da bu noktada, DİA Pazaryeri ile popüler pazaryerlerini, DİA’nın tek ekranından yönetebiliyorlar. Böylelikle, pazaryeri platformlarının entegrasyonuyla birlikte ortaya çıkan problemlerle karşılaşmıyorlar. Bununla beraber, pazaryeri yönetimini muhasebe, stok, depo süreçleri ile birlikte DİA üzerinden yapabiliyorlar.
Bazı internet platformlarında dükkanı bulunan bir firma, birbirinden farklı pazaryerleri arasında iletişim ve veri akışı sağlıyor. Pazaryeri entegrasyonu sayesinde, tüm pazaryerlerindeki ürünlerin stok durumu, satışları, kargo işlemleri ve faturalamaları kolaylıkla yapılabiliyor. Bu sayede çeşitli pazaryerlerinde var olan mağazalar arasındaki iletişim ve koordinasyon da güçlü oluyor.” ifadelerini kullandı.

DİA Pazaryeri Entegrasyonu ile internetin olduğu her yerden tüm pazaryeri verilerine ulaşılabiliyor. Şirket dışında süreçler kolayca takip edilebiliyor. Yalnızca pazaryerlerinde değil, fiziksel mağazalardaki satışlar da tek ekranda toplanıp, ortak görüntülenebiliyor ve kargo firmaları ile entegre olabiliyor. Pazaryeri bazında fiyat veya indirim fırsatları oluşturup, kategorilere veya alt kategorilere özel fiyatlar belirlenip, indirimler tanımlanabiliyor.

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