Tek katlı ev alev alev yandı

Beykoz’da tek katlı evde yangın çıktı. Bir anda alevlerin tüm evi sardığı yangında can kaybı ve yaralı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev alev alev yandı

İHA

Olay saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Göndere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki tek katlı bir evde elektrik kaynaklı bir yangın meydana geldi.

Alevler kısa sürede tüm evi sardı ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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