Tek katlı ev yandı

Kaynak: İHA
Tek katlı ev yandı
Kırıkkale'de tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale'deki 1139. Sokak'ta meydana geldi.

32 yaşındaki Abdulkadir Alçın'a ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Alevleri gören civardaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Yapılan ihbarla olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri duruma el attı.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen Alçın, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangına ilişkin inceleme yapılıyor.

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