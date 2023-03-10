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Tek teker kazası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki gencin motosikletle trafikteki şovu kazayla bitti. Motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde gitmek isteyen genç, dengesini kaybedip düştü. Sürücü ile arkasında oturan arkadaşı yaralandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 07:35
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Tek teker kazası

Tek teker kazası
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İHA'nın haberine göre, kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 67 DS 644 plakalı motosikleti ile Meydanbaşı istikametine seyir halinde olan B.E. (19), motosikletin önünü kaldırdığı sırada dengesini kaybederek kaza yaptı. 

Kazada sürücü B.E. ve arkasında oturan B.A. (17) yaralandı. Yaralıların yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, bir yandan da 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

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