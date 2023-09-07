Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay

İstanbul'da Kartal'da berberdeki sıra tartışmasında sonra çıkan kavgada yumruklanan genç hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Tek yumrukta canından oldu. İstanbul'da kan donduran olay

DHA'nın haberine göre, Kartal'da arkadaşıyla birlikte berbere gelen 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, berberdeki sıra tartışmasından sonra çıkan kavgada yumruklu yere yığıldı. Mehmet Emin Ö'nün attığı yumrukla yaralanan ve 3 gün boyunca yoğunda kalan Yıldırım, hayatını kaybetti. Berberin önündeki yumruklu kavga kameraya yansıdı.

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Olay, 2 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 18 yaşındaki Türkican Yıldırım, tıraş olmak için arkadaşıyla berbere geldi. Bir süre berberde bekleyen ikili, daha sonra berbere gelen başka bir müşteriyle sıra yüzünden tartışmaya başladı.

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Bu sırada berbere gelen Mehmet Emin Ö. de, Yıldırım ve arkadaşına "İçerideki ağabeyime kim saygısızlık yaptı?" diye sordu. Tartışma bu kez berberin önünde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Emin Ö., Türkican Yıldırım'a yumruk attı. Yere yığılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gün boyunca kalan Türkican Yıldırım, dün akşam hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Emin Öz ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öz çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkican Yıldırım'ın cenazesi defnedilmek üzere Samsun'a gönderildi.

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KAVGA ANI KAMERADA
Öte yandan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Emin Öz'ün berberden çıkıp kaldırımda bekleyen gençlere bir şeyler söylediği, Öz'ün Yıldırım'a yumruk attığı, Öz ve Yıldırım'ın arkadaşının kavga ettiği ve Yıldırım'ın yere yığıldığı görülüyor.

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