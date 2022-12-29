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Tekirdağ Çerkezköy SYDV işçi alacak

Tekirdağ Çerkezköy SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı), bünyesinde koordinatör olarak istihdam etmek üzere 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 07:40
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Tekirdağ Çerkezköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 3 işçi alacak

Tekirdağ Çerkezköy SYDV işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre, Tekirdağ Çerkezköy SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı), koordinatör olmak üzere  3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.


MÜRACAAT KOŞULLARI
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3-18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk ceza kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
7- Adli ve İdari Soruşturma sonucunda, işe alınmasına eng... 00015050851 mak,
8- İlgili projede ilk defa istihdam edilecek, Koordinatör pozisyonlarında, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2021-2022) Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1- Üniversitelerin en az 4 yıllık Lisans eğitimi veren Sosyal Hizmet bölümü mezunu olmak.
2-Ilan tarihi itibariyle son 1 yıldır Çerkezköy ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
3- Bayan olmak.
4-Görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı, bulunmamak. (Sağlık Raporu ile belgelendirmek)
5- Adli ve İdari Soruşturma sonucunda, işe alınmasına engel bir durumu bulunmamak,
6-Müracaat eden adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip 5 aday mülakata çağrılacak olup mülakat sonucu belirlenen 1 adayın ataması yapılacaktır.
7-İşin süresi: 2 ay deneme süreli olmak kaydı ile 1 yıl sözleşmelidir. (Proje uzatılması durumunda sözleşme yenilenebilir),
8- Ilan tarihi 26/12/2022-30/12/2022 tarihleri arasında olup, son evrak teslim tarihi ise
30/12/2022 tarihi saat 17:00'dir.

 

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