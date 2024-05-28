İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı

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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na hançer yanıtı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun sürenin ardından çıktığı canlı yayında CHP kurultayında sarf ettiği "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözlerine ilişkin açıklamalar yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu'dan Kılıçdaroğlu'nun hançer açıklamasına yanıt geldi.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında ilk kez bir canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yayında kendisine CHP kurultayındaki "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım" sözleri ile neyi kast ettiği sorulan Kılıçaroğlu "Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, savaş verdiğiniz ve "İlla sen Cumhurbaşkanı adayı almalısın" diyenler dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim. Böyle bir şey aklımdan bile geçmiyordu" diye konuştu. Kılıçdaroğlu şimdi aynı kişilerin keşke aday olmasaydın dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun bir gün ardından tv100'de, Candaş Tolga Işık'ın sorularına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' açıklamasına da yanıt verdi.

İMAMOĞLU'NDAN HANÇER AÇIKLAMASINA YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Ben bana kırgın olduğunu sanmıyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nu en son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti." diye konuştu.

CHP kurultayının ardından da Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını söyleyen İmamoğlu "Aradım ama ulamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak da istemedi. Ama ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim." dedi.

"HANÇERLENDİM İFADESİ BENİM MUHATAP ALACAĞIM BİR TARİF DEĞİL"

Candaş Tolga Işık'ın "Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde?" diye sorması üzerine Ekrem İmamoğlu "Benim muhatap alacağım bir tarif değil bu, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım." yanıtını verdi.

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