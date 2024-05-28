Alman turistlerin Türkiye'de yaya geçidi sınavı güldürdü: Karşıya geçemediler

Türkiye'de tatil yapan Alman çiftin yaya yolunda yaşadığı şaşkınlık, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Almanya'da yayalara gösterilen yüksek öncellik ve yaya yolu konusundaki titizlik, Türkiye'de farklı bir tabloyla karşılaşan turistler için adeta kültür şoku yaşattı.

Videoda, yaya yoluna adım atan Alman turist, aracın durmasını beklerken araçların hız bile kesmeden yoluna devam etmesi karşısında ne yapacaklarını bilemediler. O anlar sosyal medyada paylaşılınca izleyenleri güldürdü ve kısa sürede viral oldu.