Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 35 işçi alacak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, bünyesinde olmak üzere 35 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

*Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

*Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,

*Emekliliğe hak kazanmamış olmak

*Adli Sicil Kaydı olmamak,

*Affa uğramış bile olsa anayasal düzene ve Devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkûm olmamak,

*4857 Sayılı İş Kanununun maddeleri hükümlerince görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, (Kazanan adaylardan işe başlarken heyet raporu istenecektir.)

*Gerekli durumlarda mesai/vardiya yapabilir olmak,

*İlanda belirtilen pozisyon için erkek personel alınacaktır,

*En az ilkokul mezunu olmak,

*Askerlikle ilişiği olmamak (Tecilli, muaf veya yapmış olmak)

*G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

*Tercihen B sınıfı sürücü belgesi olması ve gerekli durumlarda araç kullanabilmek

*Başvuru tarihi itibariyle 45 yaşını geçmemiş olmak,

*Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatör belgesine sahip olmak,

*Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaya engeli bulunmamak,

*Gece çalışma şartlarına uygun olmak,

*Arazi çalışmasına bir engeli bulunmamak,

*Tercihen deneyim sahibi olmak,

*Kurumumuzca sözlü ve uygulama sınavı yapılacak olup; başarılı olan adaylar tercih edilecektir.

İlanda belirtilen pozisyon için uygun görülüp işe kabul edilmesi halinde; Personel TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirileceği Ilçe Şube Müdürlüğü sınırlarında ikamet edecektir. İhtiyaç halinde ilçeler arasında görev yeri değişikliği yapılabilir.