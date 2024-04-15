Tekirdağ Valiliği: Sağlık personeli ile tartışan jandarma açığa alındı

Hayrabolu ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli sağlık personeli, bir kaza sonrası ambulans içinde müdahale ederken, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında jandarma personelinin paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdığı iddia edildi.

Daha sonra, kazazedeyi Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürdüklerinde ise jandarma personelinin, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdığı öne sürüldü.

Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı.

Saldırıya uğrayan sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir.

Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.