Tekirdağ Valiliği: Sağlık personeli ile tartışan jandarma açığa alındı

Kaynak: DHA
Tekirdağ Valiliği: Sağlık personeli ile tartışan jandarma açığa alındı
Tekirdağ Valiliği, Hayrabolu ilçesinde yaşanan olayda 2 sağlık personeline yönelik saldırı iddiasının ardından adli soruşturma başlatıldığını ve jandarma personelinin açığa alındığını duyurdu.

Hayrabolu ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli sağlık personeli, bir kaza sonrası ambulans içinde müdahale ederken, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında jandarma personelinin paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdığı iddia edildi.

Daha sonra, kazazedeyi Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne götürdüklerinde ise jandarma personelinin, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdığı öne sürüldü.

Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı.

Saldırıya uğrayan sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek, "12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir.

Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

tekirdag-valiligi-saglik-personeli-ile-40417-1.jpg

tekirdag-valiligi-saglik-personeli-ile-40417.jpg

Son Haberler
Elazığ'da trafik kazası: 2'si ağır 6 kişi yaralandı Yerel Haberler
Elazığ'da trafik kazası: 2'si ağır 6 kişi yaralandı
Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı Spor
Fenerbahçe sahasında 3-0 kazandı. Şampiyonluğa 1 kaldı
DEAŞ propagandasına gözaltı Gündem
DEAŞ propagandasına gözaltı
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti Spor
3. Lig'e düşen Bursaspor'da Ümit Şengül dönemi bitti
Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu Yerel Haberler
Dereye düşen 6 yaşındaki Yusuf'un 23 saat sonra cansız bedeni bulundu
Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'ın midesine oturacak cevap. Sahte çürük raporlu savaş uzmanı Gündem
Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'ın midesine oturacak cevap. Sahte çürük raporlu savaş uzmanı
Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı Yerel Haberler
Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı