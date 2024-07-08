Tekirdağ’da 54 kişi tutuklandı

Suç makineleri tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, kamu düzenini sağlamak amacıyla il merkezi ve çevre ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda, öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma gibi asayiş suçları başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması hedeflendi.

Yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 112 kişi yakalandı. Yakalanan bu kişilerden 20'si hırsızlık, yağma ve gasp; 5'i dolandırıcılık; 2'si cinsel istismar; 5'i kasten yaralama; 2'si 6136 sayılı Kanuna Muhalefet; 9'u uyuşturucu madde ticareti ve kullanma suçlarından olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplamda 54 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.