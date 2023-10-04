Tekirdağ'da dev kaçak sigara operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde ikamet eden F.A. ve T.A. isimli şahısların makaronlara otomatik makineler ile tütün doldurulmak suretiyle sattığının tespiti üzerine şahısların ikametinde arama yaptı.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada; 86 bin adet boş ve dolu makaron, 83 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet otomatik makaron doldurma makinesi, 4 adet kompresör, çok sayıda özel yapım boş sigara kutusu, 1 adet nemlendirici, 1 adet kurutma fanı, 1 adet 9 mm tabanca, 4 adet 9 mm tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 800 bin TL olduğu tespit edildi. Şüpheli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.