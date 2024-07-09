Tekirdağ'da eşini öldüren sanık "Başına ne geldiğini bilmiyorum"

Suna, "Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrıldı. Nereye gitti, başına ne geldi bilmiyorum" diyerek kendini savundu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde geçen şubat ayında Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı.

Buse Ateş Suna, hastanede tedavi altına alınırken, jandarma tarafından gözaltına alınan Enes Suna tutuklandı. Olayın ardından hazırlanan iddianame ile Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaklaşık iki ay tedavi gören Buse Ateş Suna, 14 Nisan'da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, Enes Suna hakkında "Kasten öldürme" suçundan yeni bir dava açılması için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çalışma başlatıldı.

Tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıkan Enes Suna, olay gecesi eve gelip uyuduğunu ve tartışma yaşanmadığını iddia etti. Suna, "O gece eve gelip yattım. Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrıldı. Annem evden çıkarken gördü. Sabah uyandığımda 'eşine şiddet uyguladın' diye ifadeye çağırıldım. Eşim nereye gitti, başına ne geldi bilmiyorum" dedi.

Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş ise kızının sürekli eşinden şiddet gördüğünü belirterek, ölümünden kocasının sorumlu olduğunu söyledi. Sanığın annesi Ülküye Suna da gelininin tartışma gecesi telefonla konuşup evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediklerini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.