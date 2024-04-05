Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Çerkezköy kara yolu üzerinde bulunan bulaşık süngeri ve bezi üreten fabrikada meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumanların kapladığı fabrikada çalışan bazı işçiler dumandan etkilendi. İşçilere sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

10 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Alevler tüm fabrikayı kaplarken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor. Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevre ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırılırken, diğer işçiler evlerine gönderildi.