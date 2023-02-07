Tekirdağ'da palet ve çiğköfte fabrikasında yangın çıktı

İHA
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, gece saatlerinde bir palet fabrikasında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çiğköfte fabrikasına da sıçradı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışması başlattı.
Ekiplerce yapılan yoğun çalışma sonrasında, yangın kontrol altına alındı. Fabrikalarda hasar meydana geldiği bildirildi.
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