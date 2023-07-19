Tekirdağ'da halk minibüsünde bıçaklı tehdit

Tekirdağ'da minibüste bir kişi, kız arkadaşını rahatsız ettiği iddia edilen şahsı bıçakla tehdit ederken, yolcular da korku dolu anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri bıçakla dehşet saçan şahsı gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da halk minibüsünde bıçaklı tehdit

İddiaya göre, Saray-Çorlu hattında çalışan halk otobüsüne Çerkezköy Narin kavşağından binen bir genç kızın yanına bir şahıs bindi. Bu esnada şahsın davranışlarından rahatsız olan genç kız durumu erkek arkadaşı S.Ç.’ye telefonla bildirdi.

Otobüsü Atatürk viyadüğü üzerinde durdurarak elindeki bıçakla kız arkadaşının yanında oturan G.K.’yı bıçakla tehdit ederek minibüs içindeki onlarca kişiye ve çocuklara korku dolu anlar yaşatan S.Ç., kız arkadaşı ile birlikte araçtan indi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise halk minibüsünde kameraların çalışmadığı iddiası edildi. O anlarda araçtaki çocukların attığı çığlıklar ve vatandaşların çaresizliği bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Minibüste yaşanan görüntüleri ihbar olarak kabul eden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 24 saatlik araştırması sonucu minibüste kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla elindeki bıçakla terör estiren S.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

S.Ç. ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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