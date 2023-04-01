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Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:12
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Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İHA’nın haberine göre, kaza gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 4. Sokak ile Mustafa Kemal 2. Sokak ayrımında meydana geldi. E.Ç. idaresindeki otomobil ile C. Ö.’nün kullandığı otomobil çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonrası savrulan araçlardan biri park halindeki bir otomobile çarptı. Hurdaya dönen araçlarda yolcu olarak bulunan A.D.Ö. ve A.M.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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