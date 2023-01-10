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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 10:40
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Tekirdağ’da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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İHA’nın haberine göre, Tekirdağ Saray ilçesinde jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 153 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 18 gram eroin, 20 adet sentetik ecza hap, 46 gram esrar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet sikke ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından jandarmada ki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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