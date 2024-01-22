Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da kaçak kazı operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği kaçak kazı operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, şahıslar ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda S.K., H.K., B.E., S.T. isimli şahıslar Malkara Kavakçeşme Mahallesinde durduruldu ve şahısların araçlarında arama yapıldı.

Aramada 7 adet farklı şekil ve boyutlarda tarihi eser obje, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet define arama için kullanılan bakır alan tarama çubuğu, 1 adet kazma, 2 adet çekiç, 4 adet keski, 1 adet levye ele geçirildi.

Şahısların ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

aw125269-01.jpg

Son Haberler
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ömer 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti Spor
Galatasaray'da Murat Kurum rahatsızlığı. Üyeler harekete geçti
Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok Sağlık
Dünya bardak bardak içiyor ama Türkiye'de kıymeti yok
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste Gündem
Başak Demirtaş'tan İstanbul adaylığı açıklaması. Kocası 7 yıldır hapiste
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar Spor
Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü Otomotiv
Sony’nin elektrikli otomobili tanıtıldı. Özelliklerini duyanlar şaşkına döndü
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi