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Karın şişliği şikâyetiyle hastaneye gitti. Karnından 35 kiloluk kitle çıkarıldı

Tekirdağ'da karın şişliği şikâyetiyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki kadın hastanın karnından 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldığı bildirildi. Operasyonu yapan Op. Dr. İhsan Gündüz ile Op. Dr. Yüksel Beyaz, ilk kez bu kadar büyük bir kitle ile karşılaştıklarını ifade etti.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:11
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Tekirdağ'da karın şişliği şikâyetiyle hastaneye gitti. Karnından 35 kiloluk kitle çıkarıldı

Karın şişliği şikâyetiyle hastaneye gitti. Karnından 35 kiloluk kitle çıkarıldı
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DHA’nın haberine göre; Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne karın şişliği şikâyeti ile başvuran kadın hastanın karnında büyük bir kitle olduğu tespit edildiği ifade edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz'ın 2 saat süren operasyonu ile 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldığı bildirildi.

'HASTA GELDİĞİNDE 110 KİLODAN AĞIRDI' 

Op. Dr. İhsan Gündüz, hastanın uzun zamandır karın şişkinliğinin bulunduğunu ve hastaneye başvurmakta geciktiğini dile getirdi.

Op. Dr. Gündüz, “Bizi şaşırtacak derecede büyük bir kitle ile karşılaştık. Batın içerisinde hemen her organa temas eden, tam kaynağı da belli olmayan büyük bir kitleydi. Gerekli operasyonu yaptık. Hasta geldiğinde 110 kilodan ağırdı. Şimdi 70 kilo civarında. Üzerinden büyük bir yük kalktı. Hastanın yürüyüşünü, eklemlerini, solunumunu hatta kalp fonksiyonlarını bile etkileyecek bir kitleydi” ifadelerini kullandı.

'İLK KEZ BÖYLE BİR KİTLE GÖRDÜM' 

Op. Dr. Yüksel Beyaz da şunları ifade etti:

“15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm. Türkiye'de bu kadar büyük bir kitle çıkartıldığını görmedim. Dünyanın belki de en büyük kitlesi olabilir. Hasta için çok iyi bir ameliyat oldu. Açıkçası bizi biraz zorladı. Fakat hastanın iyi olması bizi de mutlu etti. Hasta da ameliyat sonrası şaşırdı. Nefes alamayan hasta, ameliyattan nefes alıp, rahat yürümeye başladı.”

Hastanın karnından çıkarılan kitlenin incelenmesi devam ediyor.

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