19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanlar uyardı. Karın ağrısı yaşayan çocuklarınıza sakın bunu vermeyin

Uzmanlar uyardı. Karın ağrısı yaşayan çocuklarınıza sakın bunu vermeyin

Çocuk Cerrahı Dr. Elnur Nurullayev, çocuklarda karın ağrısı şikâyetinin ciddiye alınması gerektiğini belirterek, “Bir çocukta karın ağrısı varsa bu önemlidir. Bir an önce zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurmak gerekiyor. Aileler ağrıyı kendi başına tedavi etmeye kalkmamalı” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:19
Takip Et

Uzmanlardan, 'Karın ağrısı olan çocuğa ağrı kesici vermeyin' uyarısı

Uzmanlar uyardı. Karın ağrısı yaşayan çocuklarınıza sakın bunu vermeyin
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Karın ağrısının altında yatan bazı sebeplerin olabileceğini söyleyen Çocuk Cerrahı Dr. Dr. Nurullayev şunları söyledi:

“Bu sebeplerin tanısını koyabilecek tek kişi doktordur. Aileler, doktora gitmeden kendi başlarına tanı koymamalı. Gelişigüzel ağrı kesici ilaçları çocuklarına vermemeliler. Bazı aileler, karın ağrısı çeken çocuklarına ilk etapta sıcak uygulama, soğuk uygulama, masaj yaparak ağrıyı gidermeye çalışıyorlar. Kimisi gelişigüzel ağrı kesiciler vererek sorunun tam tespitini önlüyor. Çocuktaki karın ağrısı cerrahi bir hastalıktan dolayı olabilir. Böyle bir durumda çocuğun hayatını riske atmamak için mutlaka ağrının başladığı ilk dakikadan itibaren doktora başvurmak en doğru davranıştır”

“HAZIR GIDALARDAN KAÇINILMALI”

Karın ağrısı şikayetine neden olan faktörlerin büyük çoğunluğunun hazır gıdalardan kaynaklanabileceğini söyleyen Dr. Nurullayev, çocuklardaki doğal beslenme düzeninin önemine değindi.

Ailelerin mümkün olabildiğince çocuklarını hazır gıdalardan uzak tutması gerektiğini ifade eden Nurullayev, "Abur cubur diye tabir ettiğimiz yiyeceklerden çocuklarını uzak tutmalı. Meyve ve yiyeceklerin yıkanmadan verilememesi gerekir. Ev ortamında hazırlanan doğal besinler kabızlık, gastroenterit gibi birçok hastalığın oluşumunu engeller. Doğal olmayan yiyecekler çocukta birçok hastalığın gelişimine neden olur. Günümüzde çocukları hazır gıdalardan korumak oldukça güçtür. Ancak çocukla konuşarak, onu anlayarak bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“EN SIK NEDENİ KABIZLIK VE VİRAL ENFEKSİYONLAR”

Dr. Nurullayev, karın ağrısı şikayetinin çocuklarda sık rastlanan bir durum olduğuna vurgu yaptı.

Dr.Nurullayev, “Bir çocukta karın ağrısı varsa, aile dikkatli olmalıdır. Karın ağrısının en sık nedenleri kabızlık veya gastroenterit gibi viral enfeksiyonlardır ve tedavisi cerrahi olmayan hastalıklardır. Ağrı, cerrahi karın ağrısı ise adından göründüğü gibi tedavisinde acil cerrahi girişim gerekmektedir. Karın ağrısı olan çocukların yaklaşık yüzde 5'inde cerrahi tedavi gerekli olur. Bu yüzdelik rakam çok küçük gibi görünse de karın ağrısının bu kısmını kapsayan hastalar için oldukça önemlidir. İki yaş altındaki çocuklar karın ağrısını sözle ifade edemezler, huzursuzlanırlar ve ayaklarını karnına çekerek ağlarlar. Oyun çocukları (2-5 yaş) karın ağrısını anlatabilseler de bilgiler her zaman güvenilir değildir. Ağrının yeri, süresi, karakteri ile ilgili öykü aldığımızda çocuk 5 yaşın üstündeyse bilgiler güvenilirdir. İshal ve karın ağrısı genelde gastroenteritte görülse de, patlamış apandisitte de görülebilir. Apandisite bağlı ağrısı olan bir çocuk dik yürüyemez, sağa doğru eğilerek yürür” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
1
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
2
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
3
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿TOKİ’ye başvuranları sevindirecek haber. Ödemede inanılmaz imkan
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
4
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
5
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
6
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿İlkay Gündoğan Guardiola'nın yardımcısına şınav çektirdi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
7
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿İstanbul’da kız kardeşler sokak ortasında dehşeti yaşadı. Önce taciz sonra darp ve gasp edildiler
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿Kahramanmaraş Akbel işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
﻿İstanbul Baypaş 34 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.